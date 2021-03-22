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Haberler Sarmaşık Gigi Hadid’e benzetiliyor

’e benzetiliyor

Gigi Hadid’e benzetiliyor

22.3.2021

Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, önceki gün İstanbul'da görüntülendi. Son dönemde sosyal medyada dünyaca ünlü model Gigi Hadid'e benzetilen Nilsu Aktaş, bu benzerlikle ilgili olarak, "Evet bazen ben de kendimi çok benzetiyorum, ama bazen bakıyorum hiç benzemiyorum. Ama tabi dünyanın beğendiği ve takdir ettiği böylesine başarılı bir modele benzetilmek güzel birşey" diye konuştu.

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