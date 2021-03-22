Kurduğu AHBAP platformuyla Türkiye'nin dört bir yanında yardıma ihtiyacı olanların imdadına yetişen usta sanatçı Haluk Levent, bu kez de müzisyenler için elini taşın altına koydu. Daha önce bir bebek bezi reklamında rol alan Haluk Levent, yeni çekeceği filmlerinden elde edeceği geliri de pandemi dolayısıyla bir yıldır çalışamayan müzisyenlere dağıtacağını anlattı. AFAD'LA PROTOKOL İMZALADI Öte yandan ünlü rockçı, kısa adı AFAD olan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'yla da bir anlaşma imzaladıklarını açıkladı. İstanbul'da beklenen olası deprem öncesi Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ile Ahbap Platformu arasında bir işbirliği protokolü imzalandı. İki kurumun afet durumunda birlikte yapacakları çalışmaları kapsayan protokolün imza törenine, AFAD Başkanvekili Hamza Taşdelen ve Ahbap'ın kurucusu sanatçı Haluk Levent katıldı. SANATÇILARA 1,5 MİLYON LİRALIK DESTEK İZMİR Büyükşehir Belediyesi de pandemi nedeniyle zor günler yaşayan sanatçılara desteğini sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu zor dönemi sanatçılarla birlikte el ele vererek atlatmak istediklerini belirterek, sanatçılar için yeni destek paketini açıkladı. Soyer, 'Haziran sonuna kadar büyük çaplı konser organizasyonu yapmamaya karar verdik. Oraya ayırdığımız 1,5 milyon liralık bütçeyi sanatçılar için kullanacağız' dedi.