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Haberler Sarmaşık İşitme kaybı alzheimera neden olabiliyor

İşitme kaybı alzheimera neden olabiliyor

İşitme kaybı alzheimera neden olabiliyor

22.3.2021

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Odyoloji Uzmanı Yaşam Yıldırım Başkurt, yaşlılarda meydana gelen işitme kaybının yol açtığı sosyal izolasyon ve depresyonun alzheimer ve demansı tetikleyebileceğini söyledi. Başkurt; "Kişiler duyamadıkları için beyne giden bilgilerdeki azalma ve iletişim eksikliği gibi sorunlar oluşur. Bu da alzheimer ve demans hastalığının ortaya çıkma riskini artırabilir" dedi.

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