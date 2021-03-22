Koronavirüse karşı solunum egzersizi

Pandemi döneminde yaşamlarımız pek çok açıdan farklılaştı. Çalışma ve eğitim hayatında yaşanan değişiklikler beraberinde bazı sorunlar da yaratabiliyor. Meydana gelebilen solunum rahatsızlıkları yaşam kalitesine etki edebiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Jülide Çeldir Emre, KOAH, astım gibi kronik solunum rahatsızlıklarında uygulanan solunum egzersizlerinin başka nedenlerle nefes darlığı çeken kişiler tarafından da uygulanması halinde yaşam kalitelerinin artacağını söyledi. Uzm. Dr. Emre, "Egzersizleri covid geçirenlere, karantinadaki yaşlılara, evden çalışanlara özellikle öneriyorum" dedi.

YAŞAM ENERJİSİ

Modern yaşam koşullarının, insanların nefes alma şeklini değiştirdiğini belirten Kent Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Jülide Çeldir Emre, akciğer kapasitesini azami kullanmayı sağlayan diyafram nefesinin yerini yüzeysel göğüs nefesinin aldığını vurguladı. Dr. Emre, akciğerlerin gereken kapasitede kullanılmadığında insanların yaşam enerjisinin azaldığını ve kişilerin kendini mutsuz ve yorgun hissettiğini ifade etti.



BALON ŞİŞİRİN

Dr. Emre, tekniklerle ilgili şu bilgileri verdi: "Büzük dudak solunumu; su dolu bardağa pipetle üfleyerek baloncuk yapma, ping pong topuna sadece oynayacak kadar üfleme ya da balon şişirme ile yapılabilir. Çiçek koklar gibi nefes alıp mum alevini söndürmeyecek kadar ağızdan nefes verme işe yarayan egzersizlerden. Diyafram nefesinde sırt üstü yatılarak bir el karnın, bir el göğsün üzerine yerleştirilir. Nefes alınca diyafram düzleşir, hava içeri girdiğinde karın bölgesi yukarı doğru, alt kostalar yana doğru hareket eder. Karnın üzerine kitap konup egzersiz tekrarlanabilir."