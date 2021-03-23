Alişan’ın kızı Eliz babaannesinin kucağında

Sevilen şarkıcı Alişan ile oyuncu eşi Buse Varol geçtiğimiz günlerde ikinci kez çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşadılar. Burak adında bir oğulları olan Alişan ve Buse Varol çifti, dünyaya gelen kızlarına Eliz adını koydular.

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Paylaşımlarında çocuklarıyla sık sık boy gösteren Alişan ve Buse Varol çiftinden yeni kareler gelmeye devam ediyor. Eliz bebeğin babaannesi Suzan Hanım ile pozuna da beğeni yağdı.