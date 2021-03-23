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Haberler Sarmaşık Demet Akalın’dan kendisine ‘çirkin’ diyenlere yanıt: Ya çirkin olmasaydım!

’dan kendisine ‘çirkin’ diyenlere yanıt: Ya çirkin olmasaydım!

Sosyal medyada kendisine ‘çirkin’ diyenlere yanıt veren Akalın, “Düşünsenize çirkinken olmuşum, ya çirkin olmasaydım” dedi

Demet Akalın’dan kendisine ‘çirkin’ diyenlere yanıt: Ya çirkin olmasaydım!

23.3.2021

Sosyal medyayı aktif kullanan Demet Akalın, kendisine 'çirkin' diyenlere cevap verdi. Ünlü şarkıcı, "Bana 'Çok çirkinsin' diyorlar. Ben de onlara diyorum ki; 'Düşünsenize, çirkinken Demet Akalın olmuşum, ya çirkin olmasaydım..." dedi.

POLEMİĞE GİRDİLER

Son olarak Aleyna Tilki ile girdiği polemikle adından söz ettiren popçu Demet Akalın, bu kez sosyal medyada kendisine 'çirkin' şeklinde yorum yapanlara cevap verdi. Sunuculuğunu yaptığı programda konuşan Akalın, "Bana 'Çok çirkinsin' diyorlar. Ben de onlara diyorum ki; 'Düşünsenize, çirkinken Demet Akalın olmuşum, ya çirkin olmasaydım..." diye konuştu.

'TİLKİ, AKALIN'I TAKİPTEN ÇIKARDI'

ALEYNA Tilki için "Dünya starı olacağım' diyordu, şimdi çocuk dizisinde oynuyor" ifadelerini kullanan Akalın'a Tilki'den yanıt gecikmedi: "Kim, ne demiş bakmıyorum bile. Yalnız beni eleştirenler asıl çalıştığım ekip ödül aldı, onu konuşsunlar" dedi ve Akalın'ı takipten çıkardı. Akalın'dan ise "Dünya starı olana kadar takipte kalacağım" yanıtı geldi.

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