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Haberler Sarmaşık Hastalığı atlatan Ünsal, soluğu AVM’de aldı

Hastalığı atlatan Ünsal, soluğu AVM’de aldı

Hastalığı atlatan Ünsal, soluğu AVM’de aldı

23.3.2021

Oyuncu Tuba Ünsal, alışveriş yaparken görüntülendi. Ünsal, geçtiğimiz günlerde korona virüse yakalanıp, hafif atlattığını söyledi.

Ünsal, "Ben de virüsü atlatanlardan birisi oldum. Çok şükür süreç sıkıntısız ve sorunsuz geçti. İlaçları da düzenli olarak kullandım" diye konuştu.

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