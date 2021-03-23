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İstekleri dünya starlarını bile geride bıraktı

İstekleri dünya starlarını bile geride bıraktı

23.3.2021

Geçtiğimiz günlerde bir programa katılmak için 1 milyon euro isteyen Ajdar bu kez konser ücreti ile dudak uçuklattı.

Çılgın şarkılara imza atan isim, sahneye çıkmak için 5 milyon euro istedi. Ajdar'ın istekleri dünya starlarını bile geri bıraktı. Ajdar bir festivalde sahneye çıkması için teklif götüren kişilere isteklerini sıraladı: 5 milyon Euro, bir otelin tüm odaları, 200 kişilik koruma ve 25 tane otomobil.

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