‘Pandemiyi verimli hale çevirdim’

OYUNCU Alper Saldıran önceki gün bir spor salonunda görüntülendi. Pandemi döneminin kendisi için verimli geçtiğini söyleyen Saldıran, "Hiç boş durmadım. Bir senaryo yazdım. Pandemiyi kendine bırakmadım. Verimli hale çevirdim" dedi.

PANDEMİDE üçüncü kitabını yazdığını belirten yakışıklı oyuncu, kitaplarının ileride alıntı yapılarak film veya dizi projesi yapılmasına sıcak baktığını söyledi.