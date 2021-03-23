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Haberler Sarmaşık ‘Pandemiyi verimli hale çevirdim’

‘Pandemiyi verimli hale çevirdim’

‘Pandemiyi verimli hale çevirdim’

23.3.2021

OYUNCU Alper Saldıran önceki gün bir spor salonunda görüntülendi. Pandemi döneminin kendisi için verimli geçtiğini söyleyen Saldıran, "Hiç boş durmadım. Bir senaryo yazdım. Pandemiyi kendine bırakmadım. Verimli hale çevirdim" dedi.

PANDEMİDE üçüncü kitabını yazdığını belirten yakışıklı oyuncu, kitaplarının ileride alıntı yapılarak film veya dizi projesi yapılmasına sıcak baktığını söyledi.

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