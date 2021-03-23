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Haberler Sarmaşık Saldırı sonrası dengeler degişiyor

Saldırı sonrası dengeler degişiyor

Saldırı sonrası dengeler degişiyor

23.3.2021

ATV'NİN sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta da nefes kesen bölümüyle ekranda. İntikamını almak için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, Tuncay'a ve İshak'a hayatlarının boyunca unutamayacağı bir ders verir.

Düşmanlarına vurduğu ağır darbelerle ailesini korumaya çalışan Hızır Çakırbeyli, eşi'nin verdiği kararla zor duruma düşer. Ailenin direği ol dediği eşi Ceylan Çakırbeyli, verdiği sözleri hiçe sayarak istihbaratla birlikte hareket eder.

İNTİKAM YEMİNİ EDER

SAVAŞ baltasını çıkaran Ceylan Çakırbeyli, Hızır Çakırbeyli'nin sevgisini kaybetme pahasına onu korumaya kararlıdır. Alpaslan ve İlyas Çakırbeyli'nin de ikazlarını yok sayan Ceylan Çakırbeyli, kendi planını uygulamaya başlar. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz saat 20.00'da aTV'de

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