Oyuncu Cem Özer ve eşi Pınar Dura Özer, aylar sonra el ele mutluluk pozu verdi.
Özer, "Radyo programım var, onun için geldim. Bugün eşim de bana eşlik etti bana. Programdan sonra kahve içip bir kaç eksiklerimiz için alışveriş yapacağız. Onun dışında herşey yolunda" diye konuştu.
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