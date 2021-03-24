Cep telefonu boyun fıtığına neden oluyor

BİLGİSAYARLAR, telefonlar, tabletler... Tüm bu teknolojik gelişmeler hayatımızı kolaylaştırsa da aynı zamanda çeşitli sağlık problemlerini beraberinde getiriyor.

Uzun saatler başından kalmadığımız bu teknolojik aletler boyunda fıtık oluşma sebepleri arasında ilk sıraya yerleşiyor.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Şenay Şıldır, boyun fıtıklarının genelde 20-40 yaş arası kişilerde görüldüğünü belirterek, uzun süre telefon kullanımının kısıtlanması gerektiğini belirtti.