Gördüğüm yerde öper, kucaklarım

Ünlü sanatçı Demet Akalın, geçtiğimiz gün alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Akalın, dostlarıyla birlikte öğle yemeği yedi. Son günlerde Aleyna Tilki hakkında yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Akalın'a, Tilki'nin "Müzikten anlayanlar zaten beni tebrik etti" açıklaması hatırlatılınca, "Müzikten anlamıyorum işte ah" diyerek espri ile karşılık verdi.

Akalın, "Arkadaşlar ben onun iyiliği için söylüyorum. Yaştan falan da vurmaya çalışmış ama olmaz. Ben yine seviyorum. Gördüğüm yerde yine öper, kucaklarım ama böyle iddialı kelimeler kullanmasın. Bana durduk yere yukarıdan vahiy inmiyor, bugün Aleyna'ya sallayayım diye. Tuttum tuttum içimde, söylemesin böyle şeyler" dedi. Çoğunlukla marka kıyafet tercih etmesi ve alışverişe harcadığı uçuk fiyatlarla gündeme gelen başarılı sanatçı kombiniyle de ilgili konuştu: "Ayakkabılar evet pahalıydı ama çok eski. Üstümdeki eşofman takımı çok ucuz. Palto da sponsorlardan gelenlerden."