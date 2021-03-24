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Haberler Sarmaşık Osman Bey’in hedefinde İnegöl var!

’in hedefinde İnegöl var!

'nin reytinglerin zirvesinden inmeyen dizisi 'ın bu bölümünde Malhun Hatun'u esaretten kurtarmaya çalışan , Nikola ve Togay'ın ittifakının oyununu bozmak için hamle yapıyor.

Osman Bey’in hedefinde İnegöl var!

24.3.2021

Kayı Obası'na gelerek Osman Bey'e meydan okuyan Togay, Malhun Hatun'un serbest bırakılması karşılığında Yarhisar Tekfuru Aris'in teslim edilmesini ister. Malhun Hatun ve Umur Bey'in kendisinden habersiz iş tutmasından rahatsız olan Osman Bey, esir değiş tokuşu için zekice bir plan kurar.

UMUR BEY'E TEKLİF YAPIYOR

Türk obalarına sancağı altında toplanmaları için çağrı yapan Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni fethedebilmek için ordusunu kurmak üzere hazırlığa girişir. Umur Bey ise Osman Bey'in tüm uyarılarına rağmen kızını kurtarabilmek için kendi planı doğrultusunda Nikola ile bir araya gelir. Nikola, Malhun Hatun'un hayatına karşılık Umur Bey'e bir teklif yapar. Osman Bey, Malhun Hatun'u kurtarabilmek için Yarhisar Tekfuru'nu teslim edecek mi? Nikola ve Togay'ın Söğüt'ü vurmak için planı ne? İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören Kuruluş Osman, saat 20:00'de yeni bölümüyle atv ekranında

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