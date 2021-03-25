Çantanızın ağırlığı iki kiloyu geçmesin!

KOLUNUZU kaldırmayı bile zorlaştıran bir hastalık olan omuz sıkışması, özellikle ağır kaldırma veya uzun süre bilgisayar başında aynı pozisyonda kalma sonucu ortaya çıkıyor. Kolunuzu kaldırmak, hareket etmek, hatta fermuarınızı çekmekte bile zorlanıyorsanız sebebi omuz sıkışması olabilir. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Şenay Şıldır, alınabilecek önlemleri anlattı: Uzun süre aynı pozisyonda durulmamalı, ağırlığı 2 kilogramı geçen çantalar kullanılmamalı, çok yüksek yerlere uzanmaktan kaçınılmalı, ev işlerinde özellikle cam silme, perde takma gibi aktivitelerde yüksekliği azaltmak için merdiven kullanılmalı.

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