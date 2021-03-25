Çocuklar da depresyona girer

GENELLİKLE şımarıklık olarak düşünülen çocukların bazı olumsuz davranışlarıyla ilgili bir uzmandan yardım almak gerekebilir. Zira çocukluk depresyonu şımarıklık değil bir hastalık. Bu noktada ebeveynlerin çok dikkatli olması gerektiğini söyleyen Nörolog Dr. Mehmet Yavuz, çocuklarda görülen depresyonun tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğunu vurguluyor. Peki ne yapmalı?

ÇOCUĞUNUZU tanıyıp, davranışlarını gözlemlemelisiniz. Okulda yaşadığı sorunları görmezden gelmemeli ve ciddiye almalısınız, gerekirse öğretmenlerle iş birliği içinde olmalı ve sorunları beraber analiz etmelisiniz, çocuğunuzla iletişim kurmalı, konuşmasını teşvik etmelisiniz,. Problemlerin üstesinden gelemeyeceğinizi düşünüyorsanız çocuğunuzu mutlaka uzman bir hekime götürmelisiniz.