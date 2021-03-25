  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Çocuklar da depresyona girer

Çocuklar da depresyona girer

Çocuklar da depresyona girer

25.3.2021

GENELLİKLE şımarıklık olarak düşünülen çocukların bazı olumsuz davranışlarıyla ilgili bir uzmandan yardım almak gerekebilir. Zira çocukluk depresyonu şımarıklık değil bir hastalık. Bu noktada ebeveynlerin çok dikkatli olması gerektiğini söyleyen Nörolog Dr. Mehmet Yavuz, çocuklarda görülen depresyonun tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğunu vurguluyor. Peki ne yapmalı?

ÇOCUĞUNUZU tanıyıp, davranışlarını gözlemlemelisiniz. Okulda yaşadığı sorunları görmezden gelmemeli ve ciddiye almalısınız, gerekirse öğretmenlerle iş birliği içinde olmalı ve sorunları beraber analiz etmelisiniz, çocuğunuzla iletişim kurmalı, konuşmasını teşvik etmelisiniz,. Problemlerin üstesinden gelemeyeceğinizi düşünüyorsanız çocuğunuzu mutlaka uzman bir hekime götürmelisiniz.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çocuklar da depresyona girer haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.