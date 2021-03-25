Müge Anlı’ya yılın en iyi programı ödülü

Ekranların en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert ödüle doymuyor. Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından "Yılın En İyi Programı" ödülüne layık görüldü.

ENGELLERİ KALDIRDINIZ

"Engelsiz Yaşam Vakfı" kurucusu ve Genel Başkanı Atilla Kalpakarslan ve vakfın Genel Koordinatörü Şeniz Ulusoy, Müge Anlı'ya "İnsanlarımızın önündeki engelleri kaldırdığınız ve bu ekran aracılığıyla da halkımızı teşvik ettiğiniz için bu ödülü size takdim etmek istedik" dediler.

'SEYİRCİLERİM ADINA ALIYORUM'

Yılın En İyi Programı Ödülü'nü alan Anlı, "Her ödül aldığımda dediğim gibi bu ödülleri seyircilerim adına alıyorum. Çünkü bu programı onlarla beraber hazırlıyoruz" diyerek vakfa ve izleyicilerine bir kez daha teşekkür etti.