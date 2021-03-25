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Haberler Sarmaşık Öğle yemeğinde toplantı

Öğle yemeğinde toplantı

Öğle yemeğinde toplantı

25.3.2021

YAKIŞIKLI oyuncu Mert Fırat, geçtiğimiz gün objektiflere takıldı. Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve bir restoranda önemli bir iş toplantısında bulunan Fırat, öğle yemeği eşliğinde gerçekleştirdiği toplantı sonrası alışveriş turunda görüntülendi. Ünlü oyuncu, gazetecilere kolay gelsin demek ile yetinirken, yanına gelen hayranlarını kırmayarak fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.
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