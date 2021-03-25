Peynir ve somon D vitamini kaynağı

D vitamini vücudumuz için vazgeçilmez vitaminlerin başında yer alıyor. Vücut tarafından sentezlenebilmesi nedeniyle D vitamininin kaynağının besinler olduğunu belirten Avrasya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Işık, D vitamine dair bilinmesi gerekenleri anlatıyor.

D vitamini eksikliğinin kemiklerin kırılganlığına neden olduğunu da belirten uzmanlara göre, D vitamini vücudumuz için o kadar gereklidir ki, eksikliği vücudun sağlıklı işleyişini sandığımızdan daha fazla etkiler. Önemi bu kadar açıkken toplumumuzda D vitamini eksikliği oldukça sık rastlanılan bir sağlık problemi.

YAŞA GÖRE ARTIYOR

Yaş ilerledikçe, vücuda alınması gereken D vitamini miktarı da artıyor. Bu sebeple mutlaka yaş aldıkça daha fazla D vitamini alınmalı, kemiklerin ince ve kırılgan olmasının önüne geçilmeli.

BELİRTİLERİ NELER?

D vitamini eksikliğinde vücutta bazı belirtiler oluşuyor. Bunlardan bazıları, yorgunluk, ağrı, yürümekte zorlanma, kuvvet kaybı, bağışıklık sisteminin zayıflaması, eklemlerde ağrı, uykusuzluk, depresyon.

NEDEN ORTAYA ÇIKAR?

YETERLİ güneş ışığı almamak, sadece besinlerden alınan D vitamininin yetersizliği ve takviye alınmaması, gebelik, obezite, günün büyük kısmını kapalı ortamlarda geçirmek, cildin büyük kısmının kıyafetlerle kapalı olması.

RİSK GRUPLARI

KRONİK böbrek rahatsızları, karaciğer yetmezliği olanlar, hiperparatiroidisi olanlar, AIDS tedavisi görenler, gebe ve emziren kadınlar, şişman çocuk ve yetişkinler.

BUNLARI TÜKETİN

SÜT, ayran, peynir ve yoğurt, tereyağı, ton balığı, somon, balık yağı, mantar, maydanoz, ısırgan otu, yulaf, uskumru, karaciğer, yumurta sarısı.