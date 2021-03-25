  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Peynir ve somon D vitamini kaynağı

Peynir ve D vitamini kaynağı

Yoğurt, balık, maydanoz ve yulaf gibi D vitamini kaynağı besinler tüketerek, yorgunluğun ve vücut ağrılarının önüne geçmek mümkün

Peynir ve somon D vitamini kaynağı

25.3.2021

D vitamini vücudumuz için vazgeçilmez vitaminlerin başında yer alıyor. Vücut tarafından sentezlenebilmesi nedeniyle D vitamininin kaynağının besinler olduğunu belirten Avrasya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Işık, D vitamine dair bilinmesi gerekenleri anlatıyor.

D vitamini eksikliğinin kemiklerin kırılganlığına neden olduğunu da belirten uzmanlara göre, D vitamini vücudumuz için o kadar gereklidir ki, eksikliği vücudun sağlıklı işleyişini sandığımızdan daha fazla etkiler. Önemi bu kadar açıkken toplumumuzda D vitamini eksikliği oldukça sık rastlanılan bir sağlık problemi.

YAŞA GÖRE ARTIYOR

Yaş ilerledikçe, vücuda alınması gereken D vitamini miktarı da artıyor. Bu sebeple mutlaka yaş aldıkça daha fazla D vitamini alınmalı, kemiklerin ince ve kırılgan olmasının önüne geçilmeli.

BELİRTİLERİ NELER?

D vitamini eksikliğinde vücutta bazı belirtiler oluşuyor. Bunlardan bazıları, yorgunluk, ağrı, yürümekte zorlanma, kuvvet kaybı, bağışıklık sisteminin zayıflaması, eklemlerde ağrı, uykusuzluk, depresyon.

NEDEN ORTAYA ÇIKAR?

YETERLİ güneş ışığı almamak, sadece besinlerden alınan D vitamininin yetersizliği ve takviye alınmaması, gebelik, obezite, günün büyük kısmını kapalı ortamlarda geçirmek, cildin büyük kısmının kıyafetlerle kapalı olması.

RİSK GRUPLARI

KRONİK böbrek rahatsızları, karaciğer yetmezliği olanlar, hiperparatiroidisi olanlar, AIDS tedavisi görenler, gebe ve emziren kadınlar, şişman çocuk ve yetişkinler.

BUNLARI TÜKETİN

SÜT, ayran, peynir ve yoğurt, tereyağı, ton balığı, somon, balık yağı, mantar, maydanoz, ısırgan otu, yulaf, uskumru, karaciğer, yumurta sarısı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Peynir ve somon D vitamini kaynağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.