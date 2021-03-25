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Haberler Sarmaşık Tek başına alışveriş turu

Tek başına alışveriş turu

Tek başına alışveriş turu

25.3.2021

EKRANLARIN güzel ve başarılı oyuncusu Hazal Filiz Küçükköse, geçtiğimiz gün alışveriş merkezinde görüntülendi.

Tek başına alışverişe çıkan güzel oyuncu, "Bir süredir yoğun gündemden dolayı dışarı çıkamıyordum. Yapmam gereken alışveriş olduğu için bugün dışarı çıktım" açıklamasında bulundu. Hazal Filiz Küçükköse'nin siyahlar içindeki şıklığı adeta göz kamaştırdı.

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