Yemeğin tadına bakmadan tuza uzanmayın!

UZMANLARA göre fazla kilo, depresyonu ve anksiyeteyi tetikliyor. Doğru beslenmenin ipuçlarına uyarak sağlığınızı riske atmaktan kurtulabilirsiniz: Günde 3 öğün yemek yiyin. Sebze ve meyve tüketimini artırın. Çikolata gibi şeyler yerine örneğin bir elma yiyin. Yemeğinizi yavaş yiyin. Bitkisel yağlar kullanın. Bol bol su için. Mümkünse her gün aynı saatte kalkın. Tuz ve şeker kullanımınızı azaltın. Yemeğin tadına bakmadan tuza uzananlardansanız bu huyunuzdan vazgeçin.

DİĞER