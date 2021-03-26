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Haberler Sarmaşık Akıncı, ölümcül savaştan sağ çıkabilecek mi?

, ölümcül savaştan sağ çıkabilecek mi?

Akıncı, ölümcül savaştan sağ çıkabilecek mi?

26.3.2021

ATV'NİN beğenilen dizisi Akıncı'da bu hafta Nergis son anda Akıncı'nın müdahalesiyle Köksal'ın tuzağından kurtuluyor. Bu tuzağı ona kuranlar kimlerdir?

SALDIRIYI ARAŞTIRIYOR

İSTANBUL'DA ise yeni ve çok güçlü bir savaşçı şehrin altını üstüne getirmeye başlamıştır. Kor-Han! Cevdet ise Londra'dan döndüğünde Nergis'e yapılan saldırıyı araştırmaya başlar. Nergis'e bu tuzağı kuran Aylin ve Köksal ise Cevdet'in kendilerine yaklaşmaması için harekete geçer. Cevdet, Gizli Yapı'nın bütün adamlarının öldürüldüğünü öğrenir. Bu işin arkasında Acı Getirenler'in olduğunu bilmemektedir. Onu çok daha kötü bir sürpriz beklemektedir. Kor-Han ise Akıncı'yı tüm ülke önünde ölümcül bir savaşa davet eder. Akıncı hayatında karşılaştığı en güçlü düşman karşısında ne yapacaktır? Akıncı, her Cuma saat 20.00'de atv'de

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