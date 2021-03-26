Bağışıklık sistemini güçlendirirken probiyotik, prebiyotik ve lifli besinlerle bağırsak florasını dengelemek de büyük önem taşıyor. Peki bütün bu doğal savaşçı besinler nelerdir?

YABAN MERSİNİ: Yaban mersini meyvesi güçlü bir antioksidandır. Yaban mersininin içerisinde flavonid bulunur. Flavonid bağışıklık sistemindeki solunum yollarının güçlenmesini ve doğru çalışmasını sağlar. Araştırmalara göre yaban mersini tüketenler diğer kişilere göre nezle ve gribal enfeksiyonlara karşı daha az etkilendikleri gözlemlenmiştir.

SARIMSAK: Sarımsak vücuda giren mikroplarla savaşarak, bağışıklık sistemini güçlendirir. Nezle ve gribe karşı büyük etki gösteri. İçeriğindeki allicin biyoaktif bileşeni sarımsak çiğnendiğinde, dövüldüğünde veya kesilerek tüketildiğinde açığa çıkarak daha çok fayda sağlar.

PROBİYOTİKLER: Bağırsaklarımızda yaşayan patojen olmayan bakterilerdir probiyotikler. Hastalık yapan mikroorganizmaların çoğalmasını engeller, bağırsağın düzenli çalışmasına yardımcı olurlar. Başta anne sütü, kefir, yoğurt gibi fermente süt ürünleri önemli kaynaklarıdır.

DEMİR MİNERALİ: Demir de bağışıklık sistemi için oldukça önemlidir. Vücutta yeteri kadar demir kalmadığı zaman "demir yetersizliği anemisi" görülür. Özellikle kırmızı et ve yumurta da hayvansal kaynaklı demir, kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzelerde bitkisel kaynaklı demir bulunur.

KARANFİL: Karanfil de öksürük ve soğuk algınlığına karşı koruyucudur. Ayrıca, diş ve boğaz ağrılarına da iyi gelir.

NARENCİYE: Limon, portakal, mandalina gibi C vitamininden zengin gıdaları tüketmek gripten korunmak için en iyi yollardan biri. Özellikle sabahları kalkınca limon dilimli ılık bir su içmek limonun antioksidan etkisiyle güne daha zinde başlamaya ve nezleden korunmaya yardımcı oluyor.

KETEN TOHUMU: En iyi bitkisel Omega 3 kaynağı olarak bilinen keten tohumu anti-oksidandır. Serbest radikallerin yol açtığı hasarı azaltarak bağışıklığınızı güçlendirir.

ZERDEÇAL: Zerdeçal iyileştirici özelliğiyle bilinir ve sıklıkla daha hızlı iyileşmesi için yaralar üstüne uygulanır. Antioksidan içeriğinden dolayı, aynı zamanda kanser karşıtı bir ajan olarak da kullanılabilir.

SU: Vücutta gerçekleşen çoğu reaksiyon için su gereklidir. Hastalıklarda vücudumuzdan toksinlerin ve mikropların daha kısa sürede atılabilmesi için mutlaka yeterli su tüketilmeli. Özellikle griple beraberinde gelebilecek olan yüksek ateş, ishal gibi durumlarda yüksek sıvı kayıplarına karşı günlük 10-12 bardak su tüketmek gerekiyor.

BALIK: Omega 3 ve proteinden zengin balık, içerdiği A ve B grubu vitaminler sayesinde bağışıklığı güçlendirir. Özellikle balık mevsimi olan kış aylarında haftada 2-3 gün ızgara, fırın veya buğulama balık tüketmek grip ve nezleye karşı korur.