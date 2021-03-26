Doğum günü eğlencesi

Şarkıcı Alişan ve Buse Varol Tektaş çifti, geçtiğimiz günlerde iki yaşlarındaki oğlu Burak ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Aynı zamanda doğum günü de olan Buse Varol Tektaş, oğlu Burak ile eğlenceli vakit geçirdi. 31. yaşına girmenin mutluluğunu yaşayan Buse Varol ve Alişan, gazetecilerin fotoğraf isteğini de kırmadı.

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