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Haberler Sarmaşık Doğum günü eğlencesi

Doğum günü eğlencesi

Doğum günü eğlencesi

26.3.2021

Şarkıcı Alişan ve Buse Varol Tektaş çifti, geçtiğimiz günlerde iki yaşlarındaki oğlu Burak ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Aynı zamanda doğum günü de olan Buse Varol Tektaş, oğlu Burak ile eğlenceli vakit geçirdi. 31. yaşına girmenin mutluluğunu yaşayan Buse Varol ve Alişan, gazetecilerin fotoğraf isteğini de kırmadı.
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