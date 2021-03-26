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Haberler Sarmaşık Eser Yenenler ikinci kez baba oldu

ikinci kez baba oldu

Eser Yenenler ikinci kez baba oldu

26.3.2021

OYUNCU Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler'in ikinci bebekleri dünyaya geldi. Çift ikinci çocuklarına Mete adını verdi. Oyuncu Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler'in ikinci bebekleri dün saat 13.12'de dünyaya geldi.

Hastane Başhekimi Dr. Cengiz Bavbek, "Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz" dedi. Çiftin Kuzey adında bir oğulları daha var.

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