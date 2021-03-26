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Haberler Sarmaşık İdo menajeriyle alışverişte

İdo menajeriyle alışverişte

İdo menajeriyle alışverişte

26.3.2021

İbrahim Tatlıses'in oğlu şarkıcı İdo Tatlıses, geride bıraktığımız gün menajeri Eyüp Kanat ile birlikte objektiflere yansıdı.

Kısa süren alışveriş turu sonrası menajeri ile birlikte alışveriş merkezinden ayrılan İdo Tatlıses, hayranlarına karşı alçak gönüllü davranışlarıyla takdir topladı.

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