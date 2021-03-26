İbrahim Tatlıses'in oğlu şarkıcı İdo Tatlıses, geride bıraktığımız gün menajeri Eyüp Kanat ile birlikte objektiflere yansıdı.
Kısa süren alışveriş turu sonrası menajeri ile birlikte alışveriş merkezinden ayrılan İdo Tatlıses, hayranlarına karşı alçak gönüllü davranışlarıyla takdir topladı.
İdo menajeriyle alışverişte haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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