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Haberler Sarmaşık Türkiye Kuruluş Osman'ı izledi

'ı izledi

Ekranlardaki reyting yarışında zirveyi hiç bırakmayan , Çarşamba akşamı yayınlanan son bölümüyle de en çok izlenen yapım oldu. ve dünya gündeminde de yer alan dizinin 51'inci bölümüne, ve 'nin şehit olması ile 'ın düğün kafilesine kurduğu tuzak damga vurdu.

Türkiye Kuruluş Osman'ı izledi

26.3.2021

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü 51'inci bölümüyle de reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

ZİRVEDE YER ALDI

Kuruluş Osman, yayınlanan 51. bölümüyle 'Tüm Kişiler' kategorisinde %12,31 izlenme oranı ve %25,63 izlenme payı alarak çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu. Sürprizlerle dolu geçen bölümde heyecan hiç dinmedi. Kuruluş Osman, #Yolun- SonuZafer etiketiyle sosyal medyanın zirvesindeydi. Türkiye ve dünya gündeminde de yer alan dizinin 51'inci bölümüne, Zülfikar ve Abdurrahman Gazi'nin şehit olması ile Kara Şaman Togay'ın düğün kafilesine kurduğu tuzak damga vurdu.

"MÜKEMMEL BÖLÜM"

Dizinin son bölümü sosyal medyada da yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Dizi sosyal medyada, 'Çarşambanın birincisi', 'En güzel bölümlerden biriydi', 'Bölüm mükemmeldi', İşte budur. Süper, süper, süper. Emeğinize sağlık' gibi birlerce yorum aldı.

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