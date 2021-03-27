Çekimler yeni bitti

Güzel oyuncu Belçim Bilgin, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yeni filmi için Engin Altan Düzyatan ile birlikte kamera karşısına geçen oyuncu, "Çekimlerimizi tamamladık. Çok güzel ve özel bir proje oldu. Umarım izleyiciyle buluştuğu zamanda beğeniyle de izlenir" açıklamasında bulundu.

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