Kardeşlerim'de Suzan gemileri yakıyor

HİÇ beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle bu akşam atv ekranlarında. Bu akşam yayınlanacak bölümde Melisa'nın itirafı Kadir'i büyük açmaza sokarken, Melisa'nın Kadir'e hazırladığı sürpriz, Kadir'i Ömer'e karşı zor duruma düşürür.

İŞLER SARPA SARAR

KARDEŞLERİN yaşadığı yaşam mücadelesi karşısında Şengül'ün merhametsizliği Orhan'ı iyice çileden çıkarır. Suzan'dan hiç beklemediği bir şey öğrenen Akif, büyük panik yaşar ve durumu idare etmekte zorlanır. Suzan'ı oyalamaya çalışırken işler sarpa sarar ve Suzan artık gemileri yakmaya karar verir. Kardeşlerim, yeni bölümleriyle 20.00'da atv'de.