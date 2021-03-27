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Oğlunun doğum gününü sosyal medyadan kutladı

'un eski eşinden çok konuşulacak açıklamalar geldi. , eski eşi oyuncu Bekir Aksoy’un oğlunu sekiz aydır aramadığını iddia etti

Oğlunun doğum gününü sosyal medyadan kutladı

27.3.2021

Bekir Aksoy'un eski eşi Derya Çavuşoğlu, oğlu Emir'in 7'nci yaş gününde, eski eşi için çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Ünlü oyuncunun oğlunu doğum gününde aramadığını, fotoğrafla kutladığını öne süren Çavuşoğlu, "Altı yaş fotoğrafını gördü. Sekiz aydır duymak istediği, duyamadığı tüm sevgi sözcükleri oradaydı" mesajını yazdı.

OĞLUM ANLAM VEREMEDİ

Derya Çavuşoğlu'nun, "Tüm sevgi ifadeleri kendisine değil, fotoğrafaydı sanki. Anlam veremedi" şeklindeki açıklaması dikkat çekti. Bekir Aksoy mesajında, "İyi ki doğdun canım oğlum benim. Seni çok sevdiğimi ve her zaman, yüreğimde sıcaklığını ve varlığını hep taşıyarak seveceğimi bil yeter" ifadelerini kullanmıştı.

Bekir Aksoy, Çavuşoğlu'ndan boşandıktan sonra Nazife Orakçıoğlu ile evlendi. Çiftin sekiz aylık bebekleri var.

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