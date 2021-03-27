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Haberler Sarmaşık Oyuncu Luran Ahmeti korona virüse yenildi

Oyuncu korona virüse yenildi

Oyuncu Luran Ahmeti korona virüse yenildi

27.3.2021

KUZEY Makedonyalı Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ahmeti'nin ölümü sanat dünyasını yasa boğarken birçok isim taziye mesajı yayınladı.

Bülent Şakrak, "Ah bee koca Arnavut. Devrin daim olsun", Ceyda Ateş, "Canım Luran, Elveda Rumeli günlerimizi unutmayacağım. Mekanın cennet olsun", Kaan Urgancıoğlu, "Çok güzel adamdı, yakınlarına sabır diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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