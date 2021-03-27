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Haberler Sarmaşık Tiyatro cebe girdi

Tiyatro cebe girdi

Tiyatro cebe girdi

27.3.2021

İZMİR'DE 16 yıldır sahne alan tiyatro grubu, pandemide kameraya kaydettikleri oyunlarını, cep tiyatrosu uygulaması ile milyonlara ulaştırıyor. Oyunlar yurt dışında yaşayan tiyatro severler tarafından da takip ediliyor.

Tiyatro grubunun yönetmeni Çağlar İşgören, cep telefonuna yüklenen uygulamayla seyirciyle buluştuklarını anlatarak, şu bilgileri verdi: "Oyunları kamera karşısında oynadık. Ardından bir uygulamaya yükledik. Artık milyonlarca tiyatrosever bir tıkla bir tiyatro oyununu satın alıp izleyebiliyor."

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