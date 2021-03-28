Derya Tuna’yı düğün heyecanı sardı

DERYA Tuna, önceki gün Vadistanbul'daydı. Yakın bir arkadaşı ile öğle saatlerinde alışverişe gelen Tuna, oğlu İdo Tatlıses'in düğünü için kalan eksikleri tamamlamaya geldiğini söyledi.

Alışveriş sırasında muhabirlere poz vermeyi ihmal etmeyen Tuna, "Düğün tarihleri belli olması ile birlikte herkes heyecanlandı. Evlerinde eksik gördüklerimi tamamlamaya çalışıyorum" diye konuştu.