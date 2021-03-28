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Dikilili müzisyenler açık alanda buluştu

Dikilili müzisyenler açık alanda buluştu

28.3.2021

İZMİR Dikili'de, çeşitli restoran ve eğlence mekanlarında canlı müzik yaparak evini geçindiren ve pandemi nedeniyle zor günler geçiren müzisyenler, bir araya gelerek açık alanda müzik yapmaya karar verdi.

Ragıp Seval, Ümit Akgül, Taner Şahiner ve Bülent Şahiner'in bir araya gelerek oluşturdukları ve 'Ege'nin Ateşi' adını verdikleri müzik grubu, Dikili'de güzel havayı fırsat bilerek park ve sahilde şarkılarını söyledi. Halkın da şarkılara eşlik ettiği müzik resitali, sanatçıları bir nebze mutlu etti.

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