Pazar sabahınız şenlenecek

ATV ekranının sevilen, çok izlenilen dizi ve programları ile ilgili pek çok detay ve özel ana ulaşabileceğiniz Dizi TV, her hafta olduğu gibi bugün ekrana gelecek bölümünde de çok özel dosyaları inceliyor.

ÖZEL RÖPORTAJLAR

ATV'DE ekrana gelen son zamanların en beğenilen dizilerinden Kardeşlerim'in Nebahat'i Simge Selçuk, yeni bölümde Dizi TV'nin konuğu oluyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir fotoğraf çekiminde yer alan güzel oyuncuyla hem yapım hem de karakteri üzerine yapılan keyifli sohbet izleyiciyle buluşacak. Bir diğer konuk ise, Kuruluş Osman'a geçtiğimiz günlerde dahil olan Teoman Kumbaracıbaşı... Togay karakteriyle beğeni toplayan başarılı oyuncunun, yapımın video kanalına verdiği röportajdan en özel anlar Dizi TV'de olacak.