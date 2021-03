Bahar yorgunluğundan sağlıklı beslenerek kurtulun

Hemen herkesin dört gözle beklediği bahar mevsimi, beraberinde yorgunluk, halsizlik ve uyku halini de getirebiliyor. Peki beslenme ile bahar yorgunluğunun üstesinden gelmek mümkün mü?

GÜNE KAHVALTIYLA BAŞLAYIN

Uzmanlara göre yumurta, kivi, ceviz ve enginar tüketerek bu süreç atlatılabilir. Bahar aylarında güne daha zinde başlayabilmek için kesinlikle kahvaltı yapılmalı. Baharla birlikte vücudun daha çok vitamin ve minerale ihtiyacı vardır. Sebze ve meyveler bağışıklık sisteminin güçlendirilmesini sağlayan, artan vitamin ve mineral ihtiyacının karşılanması açısından önemli bir besin grubu. İşte bahar yorgunluğunu alacak mucize besinler.



C VİTAMİNİ DEPOSU

KİVİ: Kivi, içerdiği C vitaminiyle dikkat çeken bir meyve. Sabahları veya gün içinde tüketilen bir adet kivi enerji vererek metabolizmayı canlandırıyor. Kışın yavaşlamış metabolizma hızlanarak bahar yorgunluğuyla daha kolay baş etmenizi sağlıyor. İçerdiği C vitamini sayesinde demir içeriği yüksek besinlerle birlikte yenildiğinde vücudun demir emilimini de artırıyor.



YUMURTA: Anne sütünden sonra vücutta emilen en yüksek protein örüntüsüne sahip besin öğesidir. İyi ve kaliteli demir deposudur. Vücutta demir eksikliğine bağlı yorgunluk, uykusuzluk ve halsizlik gibi semptomlarınız varsa bu durumun ortadan kalkmasına yardımcı olur.



ÇİLEK: Su ve posa oranı yüksek olmasından dolayı tokluk hissini artırır ve kan şekerini hızlı yükseltmez. Aynı zamanda potasyum içerdiği için bahar yorgunluğuna iyi gelmektedir. Vücut direncini ve bağışıklığını artırıcı potansiyel etkiye sahiptir.



SU: İnsan yaşamı için oksijenden sonra gelen en önemli ögedir. Su, bir besin maddesi olmasının yanında, içerisinde bulundurduğu mineral ve bileşiklerle vücudumuzdaki her türlü biyokimyasal reaksiyonların gerçekleşmesinde inanılmaz derecede etkin rol oynamaktadır. Ortalama erkekler için yeterli sıvı 3 litre (13 bardak) iken kadınlarda 2-2,5 litre (9 bardak) arasında değişmektedir.



ÖDEM ATIYOR

ENGİNAR: Halk arasında karaciğer dostu olarak bilinen enginar içerdiği A, C, Niasin, potasyum ve posa sayesinde kişinin zinde olmasını sağlar. Toksinlerin vücuttan uzaklaşmasını sağlar. Bu sayede bahar yorgunluğuna karşı enerjik hissetmenize yardımcı olur.



SEMİZOTU: Sebzeler arasında omega-3 yağ asitlerinden en zengin besindir. Bağışıklık sistemini güçlendirerek bahar yorgunluğuna iyi gelir. Vücudumuzun demir ve kalsiyum depolarının dolu olmasına katkı sağlar. Ayrıca folik asit ve potasyum açısından zengin olduğu için yorgunluğu önleyip, baharı daha enerjik geçirmenizi sağlar.



METABOLİZMAYI HIZLANDIRIYOR

AVOKADO, bahar döneminde vücudun azalan vitamin ve mineral yapısını düzenlemek için gerekli olan A, B1, B2, B, B6 C,E, K vitaminlerini ve fosfor, magnezyum, demir, potasyum, kalsiyum ve çinko gibi mineralleri içerir. Avokado, omega-6 yağ asitleri içerir ve omega-9 yağ asitlerinden zengindir. Kilo vermeye yardımcı olup aynı zamanda metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını artırıcı potansiyel etkiye sahip.



BAĞIŞIKLIĞI KORUYOR

CEVİZ, fındık, badem: İçerdikleri E vitamini, lif, magnezyum ve omega-3 yağ asitleri sayesinde ceviz, fındık ve bademin yorgunluğun düşmanı olan besinler arasında yer aldıklarına işaret eden uzmanlar, "Antioksidan etkisi olan E vitamini bağışıklık sisteminin korunmasında önemli bir rol üstleniyor. Günde 10 fındık veya 8 badem ya da 3 tam ceviz tüketmek, baharı enerjik geçirmeniz için çok önemli" diyor.