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‘Ben Anadolu’ ile büyüledi

Ayvalık, renkli bir sanat gecesine sahne oldu. 'in Ayvalık ilçesinde, 'nun sanat yönetmenliğinde, Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'yle ortaklaşa projelendirilen ve Atölye Kültür Sanat organizasyonu ile yaşama geçirilen Dünya'da ve Türkiye'de ilk ve tek kadın temalı Kadın Oyunları Festivali'nin final gecesi 'ün sergilediği "Ben Anadolu" isimli oyunla gerçekleşti.

‘Ben Anadolu’ ile büyüledi

29.3.2021

Sergilenen oyunda; binlerce yıldır Anadolu'yu var eden kadınlar, koca bir tarihe yayılan hikâyeleriyle Güngör Dilmen'in klasikleşmiş eserinde buluştu. Oyunda Kibele'den Theodora'ya, Eftelya'dan Hürrem Sultan'a uzanan yanı tanrıçalar, sultanlar, mitolojik karakterler, köylüler, kantocular gibi Anadolu'nun farklı çağlarına tanıklık eden kadınlar Ayça Bingöl'ün tek kişilik performansıyla vücut buldu.

SAHNEDE ADETA DEVLEŞTİ
Usta oyuncu Yıldız Kenter'in yıllarca sergilediği oyunu kendi yorumuyla yeniden şekillendiren Ayça Bingöl, sahnede adeta devleşti. Oyun öncesinde açıklamalarda bulunan başarılı oyuncu Ayça Bingöl, "Oyunumuz harika bir kadın oyunudur. Tarih boyunca Anadolu'nun kadının yeri, kadının her haliyle varoluş mücadelesini anlatan bir oyundur" dedi.

Suat SALGIN

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