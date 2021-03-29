‘Ben Anadolu’ ile büyüledi

Sergilenen oyunda; binlerce yıldır Anadolu'yu var eden kadınlar, koca bir tarihe yayılan hikâyeleriyle Güngör Dilmen'in klasikleşmiş eserinde buluştu. Oyunda Kibele'den Theodora'ya, Eftelya'dan Hürrem Sultan'a uzanan yanı tanrıçalar, sultanlar, mitolojik karakterler, köylüler, kantocular gibi Anadolu'nun farklı çağlarına tanıklık eden kadınlar Ayça Bingöl'ün tek kişilik performansıyla vücut buldu.

SAHNEDE ADETA DEVLEŞTİ

Usta oyuncu Yıldız Kenter'in yıllarca sergilediği oyunu kendi yorumuyla yeniden şekillendiren Ayça Bingöl, sahnede adeta devleşti. Oyun öncesinde açıklamalarda bulunan başarılı oyuncu Ayça Bingöl, "Oyunumuz harika bir kadın oyunudur. Tarih boyunca Anadolu'nun kadının yeri, kadının her haliyle varoluş mücadelesini anlatan bir oyundur" dedi.

Suat SALGIN