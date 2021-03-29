Bu besinler diz ağrılarını hafifletiyor

DİZ ağrısı hemen herkesin dönem dönem yakındığı bir sağlık sorunu olabiliyor. Özellikle evde daha fazla kalınan bu günlerde, çevreden sıklıkla diz ağrılarında artış yaşandığını duyuyoruz. Peki diz ağrılarının hafiflemesinde alınacak gıdaların etkisi olabilir mi? Uzmanlara göre bamya tohumu, doğal ağrı kesici olarak bilinen zencefil ve güçlü antioksidan kaynağı zerdeçal diz ağrılarının hafiflemesine yardımcı olabiliyor. Bu besinlerin sürekli değil kısa süreli tüketilmesi öneriliyor.