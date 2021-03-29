Halsizliğinizin nedeni kansızlık olabilir

YORGUNLUK ve halsizliğiniz kronik bir hale mi geldi? Uzmanlar uyarıyor: Anemiye bağlı yaşanan yorgunluk da kronik. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Işık, Anemi belirtilerini anlatarak, "Kırımızı kan hücreleri, vücudun her yerine oksijen taşınmasından sorumlu olduğundan anemi problemi olan hastaların organları daha az oksijen alır. Bu durum ise kişide; yorgunluk, halsizlik, zayıflık, deride kuruluk, göğüs ağrısı, baş ağrısı, dikkat eksikliği, uyku problemleri, bacaklarda kramplara yol açar" diye konuştu.

KİMLER RİSK GRUBUNDA?

BİRÇOK anemi çeşidinin neden ortaya çıktığı bilinmese de genel olarak genetik faktörler, ani yaşanan kan kayıpları, B12 vitamini eksikliği, böbrek hastalıkları, hormonal bozukluklar anemi nedeni. Regl dönemindeki kadınlar, ergenlik çağındaki kişiler, bebekler, hamile ve emziren kadınlar, sporcular, veganlar, sağlıksız ve düzensiz diyet programı uygulayanlar ise risk grubunda.

ANEMİ problemleri için en sık kullanılan yöntem ağız veya damar yoluyla verilen ilaçlardır. Anemi tedavisinde ağızdan verilen ilaçlar demir tedavisi için çoğunlukla yeterlidir.