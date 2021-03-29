Sade ve şık

ÜNLÜ şarkıcı Gülben Ergen, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Bir restoranda arkadaşları ile buluşarak kahve eşliğinde sohbet eden Ergen, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte alışverişin keyfini çıkardı. Günlük kıyafetleri ve makyajsız doğal hali ile şıklığı yakalayan ünlü şarkıcı, kendisini görüntüleyen gazetecilerin objektiflerine poz verip ayaküstü sohbet ettikten sonra alışverişine dünyaca ünlü mağazaları gezerek devam etti.