Sağlık deposu çilek

HEMEN herkesin severek tükettiği çilek bir bahar meyvesidir. Tatlılarda ve reçellerde de sıklıkla kullanılan çileğin sağlığa bir çok faydası var. Öncelikle çilek strese ve depresyona iyi geliyor. Bağırsaklarda biriken kötü bakterilerin temizlenmesine de yardımcı oluyor. Böbrek taşlarını düşürmeye yardımcı olan çilek potasyum oranı yüksek olduğu için böbrek ağrılarını dindirir ve böbreklerde oluşan taşların çok daha kısa bir süre içerisinde düşmesini sağlar. Çilek C ve E vitamini bakımından da zengin bir meyvedir.