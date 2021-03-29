  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Sağlık deposu çilek

Sağlık deposu çilek

Sağlık deposu çilek

29.3.2021

HEMEN herkesin severek tükettiği çilek bir bahar meyvesidir. Tatlılarda ve reçellerde de sıklıkla kullanılan çileğin sağlığa bir çok faydası var. Öncelikle çilek strese ve depresyona iyi geliyor. Bağırsaklarda biriken kötü bakterilerin temizlenmesine de yardımcı oluyor. Böbrek taşlarını düşürmeye yardımcı olan çilek potasyum oranı yüksek olduğu için böbrek ağrılarını dindirir ve böbreklerde oluşan taşların çok daha kısa bir süre içerisinde düşmesini sağlar. Çilek C ve E vitamini bakımından da zengin bir meyvedir.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sağlık deposu çilek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.