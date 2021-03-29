Tarçın diyabete faydalı

SON yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar ve özellikle de diyabet üzerindeki faydalarının keşfedilmesinin de etkisiyle tarçın, sağlığına önem verenler tarafından daha sık tercih edilmeye başlandı. Özellikle çubuk tarçının faydaları pek çok platformda diyabet hastaları üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle ön plana çıkıyor. Buna ek olarak kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi, beyin ve sinir sistemine ilişkin hastalıklardan koruması gibi pek çok olumlu etkiyi de beraberinde getirdi. Tarçın, antioksidan içeriği en yüksek olan baharat türlerinden bir tanesi.