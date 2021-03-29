ÜNLÜ oyuncu Tolgahan Sayışman'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, eşi Almeda Abazi ve oğlunun da Kovid- 19'a yakalandığı ortaya çıktı. Abazi, "Efehan, ben ve tüm ev halkının Kovid-19 pozitif olduğunu öğrendik" dedi. Abazi, yaptığı açıklamada, oğlu Efehan ile koronavirüse yakalandığını duyurdu. İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Abazi, "Hamileliğimden dolayı ilaç tedavisi uygulanmıyor. Vitaminlerle atlatmaya çalışıyorum" dedi.
Tüm ev halkı Kovid-19 pozitif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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