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Haberler Sarmaşık Tüm ev halkı Kovid-19 pozitif

Tüm ev halkı Kovid-19 pozitif

Tüm ev halkı Kovid-19 pozitif

29.3.2021

ÜNLÜ oyuncu Tolgahan Sayışman'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, eşi Almeda Abazi ve oğlunun da Kovid- 19'a yakalandığı ortaya çıktı. Abazi, "Efehan, ben ve tüm ev halkının Kovid-19 pozitif olduğunu öğrendik" dedi. Abazi, yaptığı açıklamada, oğlu Efehan ile koronavirüse yakalandığını duyurdu. İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Abazi, "Hamileliğimden dolayı ilaç tedavisi uygulanmıyor. Vitaminlerle atlatmaya çalışıyorum" dedi.

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