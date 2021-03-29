Tüm ev halkı Kovid-19 pozitif

ÜNLÜ oyuncu Tolgahan Sayışman'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, eşi Almeda Abazi ve oğlunun da Kovid- 19'a yakalandığı ortaya çıktı. Abazi, "Efehan, ben ve tüm ev halkının Kovid-19 pozitif olduğunu öğrendik" dedi. Abazi, yaptığı açıklamada, oğlu Efehan ile koronavirüse yakalandığını duyurdu. İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Abazi, "Hamileliğimden dolayı ilaç tedavisi uygulanmıyor. Vitaminlerle atlatmaya çalışıyorum" dedi.