Bahar alerjisi astıma çevirebiliyor

İLKBAHAR mevsiminin etkisi ile doğa canlandı, ağaçlar çiçek açtı ve havada polen etkisi görülmeye başlandı. İlkbaharın, alerjisi olan hastaların şikayetlerinin en yoğun şekilde yaşandığı mevsim olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, alerjik şikayetlerin kontrol altına alınmaması durumunda astıma çevirebileceğini ifade etti.

Kontrol altına alınmayan alerjik şikayetlerin bir süre sonra hava yollarını etkileyerek, geceleri artan öksürük, nefes darlığı, hırıltılı solunum gibi şikayetlerin başlayabileceğine dikkat Uzm. Dr. Işık, şöyle konuştu: "Alerjik astımı olan kişilerin alerjenlerle temaslarını kesme ve astım tedavisi yanında soğuk havada ve ağır eforla spor yapmamaları, stres ve üzüntüden uzak durmaları, ortam soğutma için klima kullanmamaları, ağır kokulu deterjan ya da parfüm kullanmamaları, sigara ya da benzer tütün ürünlerini kullanmamaları önerilir."