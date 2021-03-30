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Haberler Sarmaşık Demet ve Esra’yı Alişan barıştırdı

Demet ve Esra’yı barıştırdı

Demet ve Esra’yı Alişan barıştırdı

30.3.2021

"ESRA evime geldi ama ben kovdum" sözleriyle herkesi şoke eden Akalın, "Biz onunla kardeş gibiyiz ondan yaptıkları bana ağır geliyor" dedi. Yaşananların ardından harekete geçen Alişan, Demet Akalın ile sunuculuğunu yaptığı programa Esra Balamir'i çağırdı. Karşısında Balamir'i görünce şaşıran Akalın, biraz trip attıktan sonra barıştı. Akalın ile küs olduğu için Balamir'e tavırlı olan Okan Kurt da "Onları evde konuşacağız. Kol kırılır yel içinde kalır" dedi.
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