Güloğlu sevenlerini üzdü

24 yaşındaki oyuncu Arif Güloğlu'nun sağlık durumu hakkında gelen haberler hayranlarını yıktı. Yer aldığı televizyon programının bu haftaki bölümünde görülmeyen Güloğlu'nun lenf kanseri şüphesiyle tedavi gördüğü ortaya çıktı. Aniden rahatsızlanan oyuncu akciğerlerinden ameliyat edildi. Ardından yapılan tetkiklerde de genç oyuncunun lenf kanserine yakalanma ihtimali üzerinde duruldu. Arif Güloğlu'nun ailesi oğullarının tedavisini memleketleri Ankara'da devam etmesini istedi. Genç oyuncu şu günlerde hastalığıyla ilgili kesin tanının konulmasını bekliyor.

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