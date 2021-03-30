Karındaki dayanılmaz ağrıların nedeni: Apandisit

KARINDA bir anda ortaya çıkan ve dayanılamayacak seviyelere gelen ağrıya neden olan apandisit tedavi edilmezse ciddi sonuçlara yol açabilir. Öksürüp, hapşırmayı bile zor hale getiren apandisit aynı zamanda yüksek ateşe de neden oluyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Öztürk apandisit ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı. "Genellikle ilk belirti göbek deliği ve mide etrafında görülen ağrılardır. Hafif olarak başlayan ağrı, saatler sonra dayanılmaz ve keskin bir ağrıya dönüşür. Apandisin giderek şişmesiyle birlikte ağrı karnın sağ alt tarafına geçer. Öksürmek ve hapşırmak bile ağrı ve acının artmasına sebep olur" diyen Dr. Öztürk, "Ani bir şekilde başlayan çok şiddetli karın ağrıları, özellikle sağ alt kısımda ağrılara eşlik eden yüksek ateş, bulantı-kusma, karnınızda acı veren bir hassasiyet varsa derhal bir hekime görünün. İltihaplı apandisit için en etkili çözüm yolu ameliyat yolu ile apandisin alınmasıdır" dedi.

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