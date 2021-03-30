Mor lahana her derde deva

UZMANLAR, faydaları saymakla bitmeyen mor lahanayı mutfaklardan ayırmamak gerektiğini söylüyor. Göz sağlığını koruyan mor lahana, güçlü antioksidan yapısı sayesinde hücresel hasara karşı vücudu koruyor. Mor lahana, C vitamini , antosiyaninler, karotenoidler, kaemprefol gibi flavonoid antioksidanları bünyesinde barındırıyor. Bu bileşenler vücudumuz için son derece faydalıdır. Vücuttaki iltihapla mücadele eden mor lahana damar sağlığını korumaya da fayda sağlıyor.

KONSANTRASYONU ARTIRIYOR

K vitamini ve antosiyanin bakımından lahananın zengin oluşu bakımından beyin fonksiyonlarını çalıştırıcı ve konsantrasyonunu artırıcı etkiye sahiptir. Bu iki içerik sinir sisteminin zarar görmesini ve Alzheimer gibi hastalıklardan korunmasını sağlamaktadır. Oldukça düşük kalorili olan bu gıda kilo almayı problem eden kişilerin tercih ettiği besindir. Lif bakımından zengin oluşu da kırmızı lahanayı diyet yapanlar için ideal bir besin haline getirmiştir. Bilim adamlarının yapmış oldukları çalışmalara göre kırmızı lahanayı fazla tüketen kişilerin mide, akciğer, deri ve kalın bağırsak kanserine yakalanma ihtimali, yemeyen kişilere göre daha düşüktür.