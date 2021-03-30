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Haberler Sarmaşık Sedef hastalığında tedavi sürekli olmalı

hastalığında tedavi sürekli olmalı

Sedef hastalığında tedavi sürekli olmalı

30.3.2021

TOPLUMDA sıklıkla görülen sedef hastalığı hakkında önemli bilgiler veren Dermatoloji Uzmanı H.Deniz Yardımcı, "Genellikle hastalar, 'Sedef hastalığının iç organlarla ilgisi var mı' diye sorarlar. Hastalığın herhangi bir böbrek ve karaciğer hastalığı ile ilgisi yoktur. Bazı çalışmalarda kilo alımının hastalığı tetiklediği belirtilmiştir. Bu yüzden sağlıklı beslenme önerilir. Tedavisinde neden belli olmadığı için halen köklü bir çözüm getirecek bir yöntem ya da ilaç yoktur" dedi. Dr. Yardımcı, sedef hastalığının kronik olduğunu, tedavinin de bu nedenle sürekli olması gerektiğini belirtti.
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