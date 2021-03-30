Tire’de, pandemiye tiyatro morali

İzmir'in Tire ilçesinde, belediye bünyesinden hizmet verecek olan 'oda tiyatrosu' törenle açıldı. Pandemi koşulları nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin katıldığı törende tiyatronun açılış kurdelesini Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ve eşi Nesibe Duran, başkan yardımcısı Halil Doğukan Eroğlu ile tiyatronun sorumlu eğitmeni Dündar Taşal ve bazı davetliler birlikte kesti. Tiyatro sanatçıları ise oyunlarda giydikleri kostümlerle açılışa renk kattı. Küresel salgın nedeniyle sadece ülkemizde değil dünyanın birçok ülkesinde sahnelerin geçici olarak kapandığını hatırlatan başkan Duran, "Bu zor dönemde de sanat ve sanatçıya destek olacağız. Bünyemizdeki tiyatro topluluğumuz bugüne kadar katıldığı her yarışmada önemli ödüller aldı. Onlarla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

■ NADİR UYSAL